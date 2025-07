A Cremona arriva una nuova realtà nel settore della vigilanza privata: si tratta di Altair Security, società specializzata in sicurezza integrata. La nuova sede si trova in via Eridano, nel piazzale di fronte al deposito della Tamoil, dove nella giornata di lunedì sono stati rimossi i ponteggi che fino a quel momento avevano nascosto alla vista l’edificio. La facciata, ora completamente visibile, si presenta decisamente visibile e colorata, con il nome e il logo dell’azienda ben in evidenza.

Altair Security, già attiva in altre zone d’Italia e con esperienza anche a livello internazionale, propone un’offerta di servizi che spazia dalla vigilanza armata alla videosorveglianza, passando per il portierato, il controllo accessi, e le investigazioni aziendali e private. Il gruppo si distingue per l’uso di tecnologie avanzate nei propri servizi e per l’adozione di modelli operativi innovativi, grazie anche alla presenza di centrali operative attive 24 ore su 24 e personale specializzato.

Con questo nuovo ingresso si va completando il comparto destinato a terziario di questa zona in fregio alla tangenziale. L’ultimo intervento risaliva all’anno scorso quando Tamoil ha investito sul piazzale di sua proprietà rifacendo l’asfaltatura e attrezzandolo con colonnine per la ricarica elettrica dlele auto.

