Sono 191 i nuovi casi positivi accertati da Regione Lombardia in provincia di Cremona. Il territorio più colpito rimane Milano (+2.895, di cui 1.082 in città), seguito da Varese (+1.341) e Monza e Brianza (+936).

In totale, in Lombardia, sono stati accertati 8.129 nuovi casi, di cui 413 “debolmente positivi” e 100 a seguito di test sierologico. 35.550 i tamponi in più effettuati rispetto a ieri: l’incidenza è quindi è del 22,8%.

2.961 i nuovi guariti o dimessi, ma i decessi crescono ancora di 158 unità. In aumento anche i ricoveri: 302 i nuovi pazienti, 16 quelli in terapia intensiva.

In Italia sono invece in totale 37.255 su 227.695 tamponi effettuati (16,3%) i nuovi casi di coronavirus accertati in Italia, dove crescono anche i ricoverati (+484 rispetto a ieri) e i decessi (544).