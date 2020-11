Terribile schianto questa mattina, sabato 14 novembre, intorno alle 6.30 in piazza Risorgimento, fortunatamente senza grosse conseguenze per le persone coinvolte. All’impatto sono arrivate due vetture, con rispettivamente tre ed una persona a bordo, coinvolgendo poi anche una terza vettura. Una Volkswagen Touran, proveniente da via Bergamo, ha impegnato l’incrocio a forte velocità, entrando in urto con una Citroen C3 che viaggiava in via Dante verso via Ghinaglia senza però rispettare la precedenza. A seguito dell’impatto, la Citroen si è ribaltata urtando una terza vettura, una Peugeot 206, che circolava in senso contrario. Solo il conducente della C3 è stato trasportato in codice verde in ospedale, anche se è risultato residente sul territorio italiano da più di un anno ancora provvisto della sola patente internazionale, per cui è stato oggetto di sanzione. Sul posto, oltre ai rilievi, la Polizia Locale cui sono stati affidati i rilevamenti