La Colletta Alimentare non si ferma, ma cambia volto, adeguandosi alle normative anti-covid: niente volontari fuori dai supermercati per raccogliere i prodotti alimentari, ma card-spesa con prezzi variabili che potranno essere acquistate e che verranno trasformate in cibo.

Una Colletta dematerializzata, insomma, che vuole essere un tentativo per coniugare diritto al cibo e sicurezza sanitaria. La charity card riporterà il logo del Banco Alimentare, e sarà proposta in espositori alle casse dei punti vendita aderenti. Le card avranno 3 tagli di diverso valore (2 euro, 5 euro e 10 euro) e ciascun valore riporterà un codice a barre. Per attivare la donazione, sarà sufficiente far battere in cassa il codice a barre carrispondente al valore che si vuole donare.

Inoltre, ogni card potrà essere utilizzata più volte in uno qualsiasi dei supermercati aderenti all’iniziativa, ma sempre all’interno del periodo 21/11 e 8/12, passando nuovamente in cassa il codice a barre! A fine periodo Colletta il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito in cibo non deperibile come pelati, legumi, alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e gli altri prodotti che maggiormente servono a chi si trova in difficoltà.

Come gli altri anni, gli alimenti (derivanti dal controvalore delle card acquistate) arriveranno nelle sedi Banco Alimentare territorialmente prossime e verranno distribuiti alle strutture caritative convenzionate con le consuete modalità.

Per chi è in zona rossa e avrà meno possibilità di uscire di casa, come a Cremona, sarà possibile fare la Colletta acquistando le card online, già da ora e fino all’8 dicembre su www.collettaalimentare.it.