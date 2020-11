Da mercoledì 18 e fino a venerdì 20 novembre via Bizzarra sarà interessata da lavori stradali che saranno eseguiti per conto di Padania Acque S.p.A.. In particolare sarà effettuato un intervento di riparazione della fognatura che prevede il rifacimento dell’allaccio collocato nei pressi del civico 18. Questi lavori consentiranno di risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua nei locali interrati. Per ragioni di sicurezza e per limitare i disagi, via Bizzarra sarà chiusa al traffico all’altezza del cantiere, con conseguente istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto libero della via, a monte dell’occupazione, per consentire l’acceso solo alle proprietà laterali. Sarà disposto anche il divieto di sosta e fermata con rimozione, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, compresi gli autorizzati, in tutta la via dall’incrocio con via Aselli a via Gioconda. Sul posto è già stata collocata la segnaletica che indica la modifica alla viabilità.

Da lunedì 23 novembre, sempre per conto di Padania Acque, verranno eseguiti lavori anche in via Carso, all’altezza del civico 4. Il cantiere, della durata di un paio di giorni, consiste nella manutenzione di un allaccio fognario. L’intervento comporterà la chiusura della via all’altezza del cantiere con l’istituzione del doppio senso di circolazione nei tratti liberi della via. Sarà disposto anche il divieto di sosta e fermata con rimozione dalle ore 00.00 alle ore 24.00. Se necessario, verrà destinata un’area di sosta riservata in via Opifici 8, ovvero, secondo la posizione cantiere, in via Brescia, in prossimità dell’incrocio con via Carso, per i residenti con passo carraio inagibile a causa lavori. In ogni caso i residenti saranno avvisati per tempo e sarà collocata apposita segnaletica. Entrambi gli interventi saranno eseguiti secondo il cronoprogramma indicato, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche. L’evoluzione dei cantieri sarà seguita dai responsabili dell’esercizio fognatura di Padania Acque, insieme ai tecnici del Comune di Cremona, e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la circolazione veicolare.