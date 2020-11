Sono oltre 400 le adesioni di istituzioni e cittadini alla lettera inviata da 71 tra medici e operatori sanitari ai responsabili politici e tecnici della Sanità Regionale e Locale. In questo senso, nella giornata di oggi, lunedì 16 novembre, è arrivato l’invito da parte del Forum del Terzo Settore di Cremona, del Cremonese, del Cremasco e del Casalasco ad diffondere e sottoscrivere questo appello. “Riteniamo – fanno sapere – di grande valore e importanza questa iniziativa”. Per farlo, bisogna scrivere all’indirizzo email iniziativasanitaricremonesi@gmail.it specificando se si aderisce come associazione o come singoli.

La lettera chiedeva in primis una riorganizzazione del Servizio Sanitario locale, l’organizzazione di un Gruppo di Lavoro locale di tecnici, formazione e aggiornamento sul Covid 19 e una gestione della continuità delle cure. Per quanto riguarda la Sanità cremonese, poi, si domandava in primis l’ammodernamento e il rilancio dell’ospedale cittadino, oltre alla cura del personale sanitario, all’organizzazione di percorsi diagnostici da proporre ai cittadini e, in generale, alla riforma del servizio sanitario territoriale.