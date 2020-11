AAA cercasi medici: l’appello arriva direttamente dall’Asst di Cremona, che a fronte dell’avanzare della seconda ondata di emergenza Covid e con l’incrementare del numero di pazienti ricoverati presso le strutture di Cremona e Casalmaggiore, ha necessità di trovare anestesisti, pneumologi, medici internisti e infettivolgi. L’azienda ha così emesso un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse al fine di formare un elenco di medici disponibili a svolgere attività assistenziale nell’ambito degli Ospedali del territorio. Una richiesta di aiuto indispensabile a fronte della carenza annosa di personale medico in un periodo come questo in cui il lavoro risulta decuplicato rispetto al solito.

Il bando è aperto a medici specialisti, in particolare con le specializzazioni di anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell’apparato respiratorio, medicina interna, medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza. Ma anche ai specializzandi, iscritti all’ultimo e penultimo anno delle suddesse scuole di specializzazione. Infine, il bando è aperto anche a medici non specialisti che abbiano l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione all’ordine professionale. Il compenso previsto per queste figure è pari a 60 euro lordi l’ora per gli specialisti e 40 per i non specialisti.

lb