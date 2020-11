Il Delegato di Giovani Impresa Cremona e Lombardia Carlo Maria Recchia prenderà parta ad ‘Economy of Francesco’, iniziativa voluta dal Santo Padre, alla quale sono chiamati a partecipare giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo. L’evento internazionale si terrà dal 19 al 21 novembre 2020, in modalità online, con la partecipazione ‘virtuale’ di Papa Francesco. Il successivo incontro, in presenza, si terrà ad Assisi ed è previsto per l’autunno 2021, quando le condizioni sanitarie permetteranno di assicurare la partecipazione di tutti.

“Sono emozionato e grato – sottolinea Recchia – per questa preziosa opportunità. In questi mesi ho partecipato ai lavori svoltisi online. Prendo parte al gruppo di lavoro “agricoltura e giustizia ” nel quale ci siamo confrontati insieme a giovani agricoltori, ricercatori ed economisti da tutto il mondo. Con entusiasmo abbiamo accolto l’invito del Papa a riscrivere un nuovo modello di economia più a misura d’uomo, più giusta, inclusiva e attenta agli ultimi, e al tempo stesso custode della nostra madre terra. E’ ora tempo di presentare i lavori dei tavoli tematici che ci hanno visti impegnati in questi mesi. Nella sfida di disegnare e contribuire a realizzare un nuovo modello economico sostenibile. Aspetto con entusiasmo l’avvio dell’incontro, ma già ora vorrei esprimere la gratitudine per questa esperienza, così preziosa e formativa, che sto vivendo insieme ad altri giovani, ed in rappresentanza di tutti i giovani del mondo”.

Economy of Francesco è un’iniziativa voluta dal Santo Padre, alla quale sono chiamati a partecipare giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo. A causa dell’emergenza sanitaria nel mondo causata dal Covid-19, il comitato organizzatore ha deciso di celebrare l’evento internazionale interamente in modalità online, con dirette e collegamenti streaming con tutti gli iscritti e i relatori. L’organizzazione dell’evento The Economy of Francesco 2020 in versione online consentirà a tutti i giovani iscritti di partecipare all’incontro nelle medesime condizioni, di condividere l’esperienza vissuta, il lavoro, le proposte, e le riflessioni maturate in questi mesi nei 12 villaggi. Economy of Francesco è un movimento di giovani con volti, personalità, idee che si muove e vive in tutto il mondo per una economia più giusta, inclusiva e sostenibile e per dare un’anima all’economia di domani. Per maggiori informazioni e per seguire l’evento in streaming: www.francescoeconomy.org.