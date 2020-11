Lettera scritta da Vittore Soldo, Segretario Provinciale PD Cremona

Al Dott. Guido Lombardi,

A nome di tutta la comunità del Partito Democratico di Cremona, esprimo le nostre più sincere congratulazioni per la nomina a direttore responsabile dell’emittente televisiva Cremona 1 e delle testate giornalistiche online Cremona Oggi, Crema Oggi, Oglio-Po News e Cremona Sport del Gruppo Arvedi. Soprattutto in questa fase delicata è cruciale l’importanza del ruolo sociale e culturale del giornalismo, in un periodo in cui, forse più che mai, le persone hanno bisogno di un’informazione sempre più qualificata e dettagliata. Rimanendo in attesa di un incontro in cui conoscersi di persona, porgo a Lei e a tutta la redazione i migliori auguri di buon lavoro.