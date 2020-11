Per gli iscritti dell’Associazione Diabetici Cremonesi e per tutti i cremonesi diabetici, l’associazione comunica che i sistemi gestionali delle farmacie per il rilascio dei presidi mensili non saranno accessibili dalle ore 00:00 di mercoledì 25 novembre alle ore 8:30 di lunedì 30 novembre. Per questo motivo si raccomanda di anticipare entro il 24 novembre il ritiro della quantità mensile dei presidi necessari. Questo a causa di problematiche inerenti la migrazione dei dati ad altra piattaforma per l’adeguamento dei sistemi informativi regionali. Inoltre è stato programmato che nel corso del periodo di blocco la farmacia avrà la possibilità di erogare, in urgenza, una confezione di presidi richiesti dall’assistito – reperibili sul mercato, comunicando via e-mail l’evento all’ATS; in caso di necessità del glucometro o della penna pungidito la farmacia richiederà preventiva autorizzazione all’ATS che dovrà riscontrare via e-mail, entro il giorno lavorativo successivo; i dispositivi monouso e i presidi saranno interamente tariffati alle ATS nel rispetto della convenzione vigente con riferimento ai casi di carenza in DPC. Le comunicazioni avvenute tra la farmacia e le ATS saranno utilizzate dalle farmacie per l’apposizione delle relative fustelle.