Un viaggio lungo dodici mesi alla scoperta degli animali più rari che valorizza il ruolo dei Carabinieri a protezione della flora e fauna a rischio di estinzione e il loro impegno nel contrasto dei reati ai danni di queste specie. La valorizzazione del ruolo dei Carabinieri a protezione della flora e fauna a rischio di estinzione e del loro impegno a contrasto dei reati ai danni di queste specie. E’ questo tema del Calendario CITES di quest’anno, presentato oggi. Un’interessante opera ricca di foto spettacolari da sfogliare e mostrare, ma soprattutto un importante strumento di educazione e di divulgazione ambientale.

Il Raggruppamento Carabinieri CITES è il reparto competente per l’applicazione in Italia della Convenzione di Washington e svolge attività di certificazione, attraverso il rilascio di circa 70.000 certificati all’anno, esegue una capillare e costante attività di controllo investigativo e di polizia giudiziaria, in applicazione della vigente normativa con i suoi 35 Nuclei, 11 Distaccamenti in area doganale ed una Sezione Operativa Centrale nell’ambito del Reparto Operativo.

Cremona fa parte, attraverso il suo Gruppo di Carabinieri Forestali, del Nucleo Carabinieri CITES Pavia, al comando del colonnello Alberto Ricci. Gli interventi di routine consistono nel monitoraggio dei giardini zoologici e delle attività circensi itineranti, qui i controlli sono volti al rispetto normative detenzione e gestione animali protetti da normativa CITES senza tralasciare gli aspetti del rispetto condizioni etologiche delle specie e rilevare eventuali fenomeni di maltrattamento. Inoltre: legale detenzione di animali/piante/parti di essi (ad esempio avorio) e rilievo di illeciti e reati propri del commercio degli stessi; controlli su piante ed animali invasivi con particolare riguardo alla rilevante locale problematica ecologica delle tartarughe d’acqua (Genere Trachemys) delle quali il commercio o il rilascio nell’ambiente, sono puniti con un massimo di 3 anni di reclusione e sanzioni tra i 10.000 e i 150.000 euro.

Il Nucleo CITES di Pavia è il reparto dedicato, a livello locale, della tutela delle specie di fauna e flora in via di estinzione protette dalla Convenzione di Washington. Nella sua proiezione territoriale, che comprende le Province di Pavia, Cremona e Lodi, svolge attività di controllo sia sugli allevamenti amatoriali, sia sulle attività commerciali, rilasciando altresì la relativa certificazione necessaria al commercio legale degli esemplari o specimens nei casi previsti dalla normativa vigente in applicazione della Convenzione.

A seguito di tali controlli nell’anno 2020 sono stati accertati numerosi illeciti amministrativi, con irrogazione di sanzioni per un ammontare totale di euro 82.000. Il Nucleo è impegnato altresì in attività di prevenzione e repressione delle condotte penalmente rilevanti. In particolare nell’ambito dell’operazione “Golden Tusk”, volta a contrastare il commercio illegale di oggetti in avorio, è stato denunciato un soggetto che poneva in vendita una zanna di avorio lavorata, appartenente ad un esemplare della famiglia Elephantidae senza la prescritta documentazione, con il conseguente sequestro del manufatto.

Testimonial d’eccezione di questa edizione del calendario è la conduttrice televisiva Licia Colò in un videomessaggio diretto ai giovani (guarda QUI il video).

Le specie “bandiera” presentate nel calendario sono in pericolo di estinzione per fattori molto spesso legati alle attività umane: alimentazione, commercio, collezionismo, ecc.. e rappresentano tasselli importanti della biodiversità del nostro pianeta.

Ogni mese, la specie protetta è stata associata ad una specifica attività operativa assicurata dai Carabinieri a tutela della stessa, come ad esempio:

il Gorilla di montagna, specie ad elevato rischio di estinzione, che sopravvive con circa 1.000 esemplari sui Monti Virunga, tra Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Ruanda e nel Parco Nazionale impenetrabile di Bwindi in Uganda. Ogni anno decine di ranger sacrificano la loro vita a difesa di questa meravigliosa specie. Negli ultimi anni l’Arma dei Carabinieri ha contribuito ad addestrare le forze di polizia di Uganda, Ruanda, Zambia e Namibia, impiegando carabinieri forestali e altri reparti specializzati, con interventi formativi anche sull’antibracconaggio e la CITES. Il Leopardo delle nevi scoperto all’inizio del secolo scorso, è stato cacciato per la sua stupenda pelliccia e ancora oggi è vittima del bracconaggio, non solo per il vello ma anche per le parti del corpo che, come avviene per gli altri grandi felini, sono molto richieste dalla medicina tradizionale cinese. I Reparti CITES hanno svolto in passato numerose operazioni di contrasto al traffico illegale di ossa di leopardo e tigre, cistifellea di orsi e cervi, corni di rinoceronti, scaglie di tartarughe e pangolino, sostanze che, secondo alcune credenze, dovrebbero garantire una guarigione con soli metodi naturali in contrasto alla medicina convenzionale.

Nel calendario, realizzato anche con il contributo del Ministero dell’economia e delle finanze e stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, vengono riportate dodici specie animali e vegetali rare raffigurate da spettacolari fotografie.

Quella del calendario CITES è una storia recente ma ormai consolidata che nasce dalla necessità di trovare uno strumento semplice e immediato capace di veicolare la bellezza e la complessità del mondo delle specie in via d’estinzione troppo spesso oggetto di commerci, legali e illegali, in Italia e nel mondo. L’idea di fondo è quella di offrire una panoramica che possa proporre immagini di animali e piante con informazioni scientifiche, normative e “pillole” curiose legate alla specie minacciata.

Licia Colò, da sempre vicina alle tematiche ambientali, la quale ha offerto gratuitamente la propria immagine per uno video realizzato dall’Arma dei Carabinieri. Il biologo Francesco Petretti, Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, ha invece moderato la presentazione del Calendario, pubblicato sul sito e sui canali social istituzionali, che si è tenuta presso il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri alla quale ha partecipato il Gen. B. Massimiliano Conti, Comandante del Raggruppamento Carabinieri Cites. E proprio Licia Colò nel video si rivolge direttamente ai giovani: “Siete voi i nuovi custodi di questi habitat così meravigliosi e multicolori, ricchi di vita” invitandoli a conoscere e a rispettare la Natura.