Il problema dell’incuria e dell’inciviltà è purtroppo diventato endemico a Cremona, dove non è affatto raro incontrare vere e proprie discariche a cielo aperto, specialmente nelle zone dell’immediata periferia, in cui si trovano strade che si snodano verso la campagna. E’ il caso, ad esempio, di via Ossalengo, in zona Boschetto, dove i residenti lamentano la presenza, abbandonati a bordo strada strada, rifiuti di vario genere, dai sacchi per la racconta dell’indifferenziato a cumuli di inerti, che ormai campeggiano lì da settimane.

Una situazione notata più volte da chi, godendosi una breve passeggiata domenicale in campagna, nel rispetto delle prescrizioni anti-covid, senza potersi allontanare da casa, si ritrova di fronte a scenari tutt’altro che bucolici.