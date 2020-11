Dal 23 al 28 novembre l’università Cattolica del sacro Cuore organizza la presentazione in streaming dei proprio corsi per il prossimo anno accademico, una settimana per conoscere da vicino la proposta formativa delle 12 facoltà dei 5 campus dell’Ateneo.

Martedì 24 novembre sarà protagonista il campus di Piacenza e Cremona con Scienze agrarie, alimentari e ambientali (14.30) ed Economia e Giurisprudenza (16.30), illustrate dai presidi Marco Trevisan e Annamaria Fellegara. Sabato 28 novembre alle 14.30, il preside Domenico Simeone presenterà la facoltà di Scienze della formazione.

#Cuoreèragione è il claim che accompagna l’edizione invernale dell’Open Week Unicatt, un’intera settimana ricca di iniziative, webinar, dibattiti, dirette Instagram per illustrare alle future matricole sia i 44 corsi di lauree triennali e a ciclo unico delle 12 facoltà, sia i servizi e i luoghi dei cinque campus: Milano, Brescia, Cremona, Piacenza, Roma. Durante la presentazione delle varie facoltà ci saranno studenti della scuola di giornalismo che intervisteranno i Presidi. Sono previsti anche incontri digitali con le famiglie e un webinar specifico per raccontare tutti i servizi dell’Università. Le giornate dedicate all’Open Week Unicatt, inoltre, sono supportate da un’articolata campagna promozionale sui principali quotidiani nazionali e locali, sui media digitali (social, SEA, mobile adv, display) e sulla radio. Tali attività sono state integrate da progetti di branded content sviluppati in partnership con Fanpage, Skuola.net, Studenti.it e Huffington Futuro.

“Per la seconda volta nel giro di pochi mesi ci siamo trovati a dover organizzare una Open Week Unicatt interamente online perché le regole del distanziamento sociale non ci consentono di accogliere fisicamente gli studenti nelle nostre sedi. Vogliamo cogliere però l’occasione di questa iniziativa per essere presenti in modo attivo e arrivare anche a tanti ragazzi che sono magari più lontani”, afferma il pro rettore Sciarrone Alibrandi. “Nonostante in queste settimane le lezioni siano tornate a svolgersi quasi esclusivamente a distanza, tengo a sottolineare però che in Università Cattolica nei primi mesi dell’anno accademico abbiamo scelto di avere anche studenti in aula, grazie alla modalità didattica del dual mode che consente al docente di fare lezione con studenti in parte in presenza e in parte da remoto. E anche adesso l’Università è aperta e rimane aperta, in quanto luogo simbolico di formazione delle nuove generazioni e di sviluppo di dibattito culturale”.

In questo momento particolare l’Università Cattolica si avvale del piano #eCatt, una modalità di didattica aumentata che, basata sulla filosofia del “tutto il possibile in presenza, tutto il necessario da remoto”, garantisce a tutti gli iscritti di partecipare alla regolare attività didattica grazie a un ampio ventaglio di strumenti tecnologici. Infatti, spiega il Rettore Franco Anelli in un’intervista video disponibile a questo link, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria «lo scopo fondamentale è stato attenuare, per quanto possibile, le ricadute sui percorsi di studio degli studenti e assicurare che non perdessero l’opportunità di andare avanti in modo ordinato e senza ritardi nella loro carriera di studenti». Per questo «è stato necessario compiere un’operazione d’urgenza, di traslazione della didattica sul web, realizzata con un impegno di risorse materiali e umane molto importante. Credo che si possa dire che la reazione sia stata tempestiva ed efficace e non ci sono stati ritardi nel sostenimento degli esami, facendo in modo che questi si svolgessero sia tempestivamente sia regolarmente”.

Ad alzare il sipario oggi 23 novembre sono Scienze bancarie, finanziarie e assicurative e Scienze matematiche, fisiche e naturali, campus di Brescia. Alle ore 14.30 e alle ore 16.30, i presidi Elena Beccalli e Maurizio Paolini presenteranno le facoltà da loro guidate. Martedì 24 novembre sarà protagonista il campus di Piacenza e Cremona con Scienze agrarie, alimentari e ambientali (14.30) ed Economia e Giurisprudenza (16.30), illustrate dai presidi Marco Trevisan e Annamaria Fellegara. Mercoledì 25 novembre saliranno sul palco digitale Guido Merzoni, preside di Scienze politiche e sociali (14.30), e Stefano Solimano, preside di Giurisprudenza (16.30). Giovedì 26 novembre toccherà ai presidi Antonella Occhino e Rocco Bellantone spiegare nei dettagli le facoltà di Economia (14.30) e di Medicina e Chirurgia, campus di Roma (16.30). Venerdì 27 novembre la parola passerà ai presidi Alessandro Antonietti e Giovanni Gobber per le facoltà di Psicologia (14.30) e Scienze linguistiche e letterature straniere (16.30). Sabato 28 novembre chiuderanno i presidi Domenico Simeone e Angelo Bianchi che si alterneranno per esporre i corsi di Scienze della formazione (14.30) e di Lettere e Filosofia (16.30).

Tutti i giorni alle 15.30 e alle 17.30 doppio appuntamento su Instagram @Unicatt con i tutor di facoltà che, mettendo a disposizione la propria esperienza e il proprio tempo, risponderanno alle domande per sciogliere dubbi e offrire dettagli sul percorso universitario.

Non mancheranno momenti di approfondimento su tematiche di grande attualità. Giovedì 26 novembre, alle ore 21.00, dialogo a più voci sull’ultima lettera papale. Per un cuore aperto al mondo l’enciclica “Fratelli tutti”, questo il titolo del webinar che sarà trasmesso in diretta sui canali social dell’Ateneo. Dopo i saluti del direttore Offerta formativa, promozione, orientamento e tutorato Michele Faldi e del parroco di Cesano Boscone don Luigi Caldera, si alterneranno gli interventi dell’assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica monsignor Claudio Giuliodori, e del delegato del rettore al coordinamento dell’offerta formativa e docente di Economia politica Giovanni Marseguerra. Modererà il dibattito Mattia Pivato, direttore del Collegio Ludovicianum.

Open Week Unicatt sarà anche audio. Ogni giorno PodCatt, la piattaforma radiofonica del magazine di Ateneo “Cattolicanews”, ospiterà PodCast di approfondimento su tematiche cruciali per il mondo universitario analizzate dai delegati del rettore. Si parlerà di ricerca con Roberto Zoboli, delegato al coordinamento e alla promozione della ricerca scientifica e della sostenibilità; di innovazione e didattica digitalmente aumentata con Federico Rajola, delegato al coordinamento, allo sviluppo e alla programmazione dei sistemi informativi di tutto l’Ateneo; di offerta formativa con Giovanni Marseguerra, delegato al coordinamento dell’Offerta Formativa; di rapporto imprese/università con Mario Molteni delegato al coordinamento e allo sviluppo dei rapporti con le imprese; di internazionalizzazione nell’era post-Covid con Pier Sandro Cocconcelli, delegato al coordinamento dei progetti di internazionalizzazione, di comunicazione in ambito universitario con Fausto Colombo, delegato alle attività di comunicazione e promozione dell’immagine dell’Ateneo.

L’Open Week Unicatt sarà in diretta live su tutti i canali social @Unicatt (Instagram, YouTube, Facebook, Linkedin, Twitter). Per non perdere gli appuntamenti gli hashtag ufficiali: #OpenWeekUnicatt, #eCatt #CuoreèRagione.