Risale il numero di nuovi contagiati in provincia di Cremona: nelle ultime 24 ore i positivi sono 90, contro i 63 di ieri. Quasi lo stesso il numero dei tamponi, che oggi sono 31.033. 4.886 i contagiati in Lombardia, di cui 240 debolmente positivi e 54 a seguito di test sierologico. Calo dei ricoveri in terapia intensiva: meno 13 i pazienti, per un totale di 932, mentre i ricoveri negli altri reparti salgono di 29, per un totale di 8.360 ricoverati. 186 i decessi. Per quanto riguarda le altre province: il numero più alto appartiene sempre a Milano, con 1.442 contagi, di cui 633 in città, Bergamo 128, Brescia 226, Como 428, Lecco 115, Lodi 78, Mantova 379, Monza e Brianza 496, Pavia 239, Sondrio 67 e Varese 1.011. Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 23.232 nuovi casi di coronavirus su 188.659 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.455.022. I decessi sono stati 853, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 51.306. I ricoverati in terapia intensiva sono 3.816, 6 in più rispetto a ieri. Per la prima volta dalla seconda ondata, calano i ricoverati con sintomi: 34.577 (120 meno rispetto a ieri).