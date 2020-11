Il Gruppo Saviola, azienda leader nel settore dell’economia circolare nell’ambito della produzione del pannello ecologico 100% recycled wood, sta ricercando per la sede di Sustinente (Mantova) 3 operatori per il prodotto finito.

Lo sviluppo dell’azienda in questi anni ha portato alla costante crescita della produzione e dell’indotto economico, grazie ai continui investimenti in qualità e innovazione.In particolare, tra i 13 stabilimenti del Gruppo, il polo industriale di Sustinente, è specializzato nella produzione di pannelli ecologici grezzi e nobilitati.

Il prodotto di Saviola si distingue ed è conosciuto a livello internazionale per essere la sintesi perfetta tra ecologia e design.Attualmente il Gruppo conta complessivamente circa 1500 addetti, dei quali 117 presso il polo produttivo di Sustinente. Gli operatori saranno incaricati del monitoraggio della linea di produzione, verifica della qualità del prodotto in uscita, attivazione delle procedure di correzione per eventuali difettosità, verifica del corretto funzionamento della linea e predisposizione delle materie prime necessarie per la produzione. Tra le competenze richieste: diploma di scuola media superiore, attitudine al lavoro in team e capacità di problem solving, conoscenza del pacchetto office.

Elementi preferenziali, ma non necessari: possesso abilitazione all’uso del carrello elevatore e uso del sistema sap. Gli interessati potranno inviare le candidature al seguente indirizzo email: selezione.personale@saviolaholding.com – Oggetto: Operatore prodotto Finito Sustinente

Valentina Bolis