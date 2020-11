Sono 81 le offerte di lavoro e tirocinio attive questa settimana presso Centri per l’impiego del territorio cremonese (Cremona, Crema, Casalmaggiore e Soresina). Molte le figure professionali richieste, tra cui quelle nell’ambito della ristorazione, come cuochi, baristi o camerieri, ma anche molte figure impiegatizie, contabili e amministrative. Si cercano anche figure tecniche, come elettricisti, informatici, operai generici e specializzati, magazzinieri ed autisti.

Per candidarsi bisogna verificare prima il possesso dei requisiti previsti, che sono riportati nell’annuncio. Successivamente, occorre presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta, specificando nell’oggetto i codici di riferimento per la candidatura.

Gli indirizzi mail a cui indirizzare il proprio Cv sono:

Cremona – centro.impiego.cremona@provincia.cremona.it

Crema – centro.impiego.crema@provincia.cremona.it

Casalmaggiore – centro.impiego.casalmaggiore@provincia.cremona.it

Soresina – centro.impiego.soresina@provincia.cremona.it

