Un cremonese di 64 anni è stato trovato morto a Peniche, in Portogallo, all’interno di un camper. Si tratta di Roberto Arcari, residente in via Marconi a Cingia dè Botti, ex infermiere presso la casa di riposo ex Fondazione Elisabetta Germani. Insieme al corpo senza vita dell’uomo è stato trovato anche il cadavere di una donna, forse la sua compagna ucraina, come riferisce il sito portoghese ‘Correio da Manhã’. Le cause e la dinamica dell’accaduto sono ancora ignote. Si ipotizza un omicidio-suicidio. L’ultima volta che Arcari, descritto come una persona riservata e schiva, è stato visto a Cingia, è stata quest’estate. Le indagini sono in corso.