Soncino, tenta di rubare un avvitatore da 200 euro: denunciato un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Soncino hanno denunciato un uomo di 50 anni, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato avvenuto nel pomeriggio del 19 maggio all’interno di un esercizio commerciale del paese.

L’intervento dei militari è scattato poco prima delle 16, dopo la segnalazione arrivata alla Centrale Operativa della Compagnia di Crema da parte del personale del negozio, che aveva fermato un cliente sorpreso mentre cercava di allontanarsi con della merce non pagata.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il 50enne avrebbe prelevato dal magazzino un avvitatore del valore di circa 200 euro, occultandolo sulla propria persona nel tentativo di superare le casse senza pagare. Il gesto è però stato notato dai dipendenti dell’attività commerciale, che sono riusciti a bloccarlo e a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’utensile è stato restituito al responsabile del negozio, mentre per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di tentato furto aggravato.

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