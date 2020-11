La Camera di Commercio di Cremona promuove alcune iniziative digitali gratuite per le imprese della filiera turistica, organizzate dal Sistema Camerale lombardo, in collaborazione con Promos e Uniontrasporti. Il primo appuntamento è un webinar dedicato al settore del Turismo Enogastronomico lombardo in programma martedì 1 dicembre, dalle 15.30 alle 17.00, realizzato in modalità talk show per rendere più dinamici i numerosi interventi previsti.

Dal 2 Dicembre 2020 prenderà avvio il ciclo di webinar gratuiti organizzati nell’ambito del Fondo di Perequazione nazionale, per fornire alle imprese della filiera turistica spunti operativi sui temi ‘web e strumenti digitali’, ‘gestione della crisi per tornare a fare business’, ‘sostenibilità ambientale’, ‘accessibilità’ e ‘food delivery’. I singoli incontri avranno la durata di circa un’ora e mezza e saranno erogati online su piattaforma Zoom. I webinar di questo programma sono stati pensati “per accompagnare le imprese attraverso strumenti concreti, utili a poter affrontare, con soluzioni utilizzabili, alcuni aspetti della crisi che sta subendo il comparto”, come fanno sapere dalla stessa Camera di Commercio.

Infine, dal 15 al 17 dicembre, è previsto il Digital InBuyer Tourism, un B2B, con tour operator provenienti da Europa, Gran Bretagna, Stati Uniti, Sud America, Golfo Persico e Ucraina, in collaborazione con FTO-Federazione Turismo Organizzato, con l‘obiettivo “di favorire l’export delle aziende locali appartenenti a tutta la filiera del settore del Turismo. Anche la partecipazione al B2B è gratuita ed è riservata alle aziende con sede legale e/o operativa in regione Lombardia e garantita fino ad esaurimento degli slot disponibili”.

Per iscrizioni o per maggiori informazioni si può telefonare al numero 3926565672, scrivere all’indirizzo email turismo@cr.camcom.it o visitare la pagina internet della Camera di Commercio di Cremona (www.cr.camcom.it).

IL PROGRAMMA COMPLETO