Il Comune di Cremona ha aperto una selezione pubblica, per soli titoli, destinata a stilare una graduatoria per la figura professionale di Istruttore Educatore (categoria C1) da utilizzare per assunzioni straordinarie a tempo determinato nelle scuole per l’infanzia e gli asili nido comunali per l’anno scolastico 2020-2021. Le persone interessate devono presentare la domanda di partecipazione entro lunedì 14 dicembre 2020. L’avviso integrale contenente requisiti, termini e modalità di espletamento della procedura è disponibile all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Cremona nella sezione “In evidenza”. Per maggiori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’Ufficio concorsi e assunzioni, tel. 0372 407281.