Tamponamento senza feriti questa mattina poco prima delle 9,30 sulla strada Bassa per Casalmaggiore in prossimità dell’incrocio del Forcello. Un’automobile ha urtato contro un autocarro finendo poi nel campo a bordo strada. Nessun ferito fortunatamente, ma gravi danni alla vettura. Coinvolte due persone, due uomini di 32 e 41 anni. Sul posto oltre ad un’ambulanza della Croce Verde, sono intervenuti i carabinieri soprattutto per regolare la viabilità, considerata la fitta nebbia che riduceva di molto la visibilità.