81 nuovi positivi in provincia di Cremona e 5389 in tutta la Regione, su un numero complessivo di tamponi pari a 40.931. Scende dunque al 13% la percentuale di positivi sui nuovi soggetti testati, un andamento incoraggiante, come pure quello relativo ai ricoveri: diminuiscono infatti i ricoverati sia nei reparti (-127) che in terapia intensiva (-9). Qui, a livello regionale, sono 925 i letti occupati. I guariti/dimessi sono 15.054.

In tutta Italia i nuovi positivi sono 28.352 e le vittime 827 (53.677 dall’inizio dell’emergenza). Gli attualmente positivi scendono di 7.952 unità, mentre i guariti o dimessi sono 35.467, un dato che supera quello dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore di oltre 12mila unità. Il saldo dell’occupazione nelle terapie intensive segna -64: oggi sono in totale 3.782 i posti letto in intensiva occupati.

Come sempre la Lombardia è nel terzetto della Regione con i valori assoluti più alti, insieme al Veneto (+3.418) e al Piemonte (+3.149).

Tutti elementi che fanno sperare in un passaggio della Lombardia da zona a rossa a zona arancione, come auspicato dal presidente Fontana e dal sindaco Galimberti.