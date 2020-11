Le vie dello shopping sono tornate a riempirsi questa mattina, primo giorno di riapertura per alcune tipologie di negozi quali abbigliamento, pelletterie, gioiellerie, dopo l’ordinanza del ministro Speranza che colloca la Lombardia in zona arancione. C’è voglia di normalità anche da questo punto di vista tra i cremonesi, in una città senza eventi e con poche luminarie accese, quelle che autonomamente i singoli negozianti hanno deciso di installare attorno alle loro vetrine. Rispetto alle ultime tre domeniche, il centro città è animato, tante le persone in giro e molte con le borsine degli acquisti nei negozi nuovamente aperti. Le porte sono perlopiù spalancate, sia per il clima clemente, sia per far circolare l’aria e sono rari gli esercizi commerciali senza nessun cliente all’interno.

Spunta anche qualche novità, come due nuove prossime aperture: “Alchimia” in via Monteverdi, per ora con gli interni ancora oscurati e in corso Garibaldi, al posto del Don Chisciotte, il nuovo punto vendita della panetteria bar pasticceria Pane & Amore che si trasferisce, ampliandosi, dall’attuale location sempre in corso Garibaldi ma poco più avanti.

Giuliana Biagi

(videoservizio di Simone Arrighi)