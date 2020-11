Nuove possibilità per l’attività dell’Anffas, che in questo anno difficilissimo per il tipo di servizio erogato, che implica vicinanza alle persone, vede la possibilità di ampliare gli spazi a disposizione. Oltre alla sede attuale nel parco del Vecchio Passeggio. l’associazione ha ottenuto la disponibilità delle ex serre, collocate a pochi passi, sempre nell’area verde circostante le palazzine del vecchio ospedale. La Giunta ha dato il benestare alla richiesta dell’associazione, come spiega l’assessore al Verde e ai Beni Comuni Rodolfo Bona: “Concederemo allo stesso tempo all’associazione la possibilità di passare al regime di comodato d’uso sia per questa struttura sia per la sede attualmente utilizzata”. L’associazione avrà la possibilità di apportare modifiche alle ex serre in considerazione delle proprie esigenze.