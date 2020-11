Al via da domani le misure di primo livello per il contenimento dell’inquinamento, previste dal Piano Anti-Smog, che però quest’anno, su indicazioni della Regione, non riguarderanno la mobilità veicolare, in quanto è stata sospesa l’applicazione delle misure temporanee di primo e di secondo livello relative al settore della mobilità privata nel caso in cui Regione Lombardia risulti collocata nello “scenario di tipo 3” (cosiddetta zona arancione) o nello “scenario di tipo 4” (cosiddetta zona rossa).

Con la giornata di domenica si è infatti arrivati al 6º giorno di superamento dei limiti giornalieri delle Pm10, fissati a 50 microgrammi per metro cubo. In particolare, la centralina di Spinadesco misurava 84 µg/m³, quella di Piazza Cadorna 79 e in via Fatebenefratelli 74. Cosa cambierà dunque? Restano confermate le misure relative al riscaldamento domestico, al divieto di spandimento liquami zootecnici e al divieto di combustioni all’aperto.

Laura Bosio