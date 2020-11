L’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona, in collaborazione con quello di Sondrio, organizza la rassegna culturale ‘Sentieri letterari nella contemporaneità’ nel corso della quale relatori autorevoli e docenti si alterneranno in una serie di incontri online rivolti al mondo della scuola e non solo, per approfondire temi legati alla letteratura, alla politica, all’economia ed all’attualità. Il ciclo di otto appuntamenti si svolgerà a partire da domani, 1° dicembre 2020, fino a marzo 2021 ed offrirà a studenti e cittadini l’opportunità di confrontarsi con gli autori di alcuni fra i volumi più interessanti del momento. Gli incontri potranno essere seguiti in live streaming sul canale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=tfm6rMU5m2s. Gli utenti collegati potranno sottoporre le proprie domande durante la diretta.

Ad inaugurare la rassegna, domani dalle ore 17, sarà la presentazione del libro ‘La guerra non dichiarata’ di Stefano Paleari, già presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e commissario straordinario di Alitalia. L’autore del volume sarà affiancato da Francesco Profumo, presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo e di Acri, e da Remo Morzenti Pellegrini, magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bergamo e presidente del Comitato regionale delle Università lombarde. Per l’occasione interverranno anche il direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Augusta Celada, e il dirigente dell’Ust di Cremona, Fabio Molinari, per per i saluti istituzionali.

“Il programma della rassegna è particolarmente ricco e annovera importanti relatori che ringrazio per aver accolto la mia proposta e per aver accettato di confrontarsi con i nostri studenti e docenti – dichiara Molinari –. In un anno tanto difficile in cui anche il mondo della scuola è stato messo a dura prova, è ancor più importante offrire ai nostri ragazzi dei momenti di confronto e riflessione, seppur per il momento ancora in modalità online”.

Il ciclo di incontri proseguirà il 12 dicembre con la presentazione di ‘Dialoghi su Dante e la Commedia’ del saggista e pedagogista Franco Nembrini. Il 12 gennaio Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera e de Il Sole 24 Ore, parlerà del suo ‘Le cose che non ci diciamo fino in fondo’ insieme all’economista cremonese Carlo Cottarelli e al politico e giornalista Gianni Letta. Il 28 gennaio l’arcivescovo metropolita di Milano, monsignor Mario Enrico Delpini, analizzerà l’enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco con Marco Impagliazzo, docente di Storia contemporanea all’Università di Roma Tre. Protagonisti e date dei successivi quattro appuntamenti verranno comunicati prossimamente.