Ancora in discesa in provincia di Cremona il numero dei nuovi positivi al coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 41 le persone contagiate nel cremonese contro le 50 di ieri. Il numero dei tamponi è di 34.811, per una percentuale dell’11,6%. 4.048 i nuovi casi in Lombardia, di cui 189 debolmente positivi. Calano di ben 30 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 876, così come i ricoveri negli altri reparti: meno 91, per un totale di 7.342 ricoverati. Sempre alto il numero dei decessi: 249 rispetto ai 208 di ieri. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 885 contagi, di cui 342 in città, Bergamo 129, Brescia 159, Como 893, Lecco 108, Lodi 111, Mantova 126, Monza e Brianza 212, Pavia 230, Sondrio 41 e Varese, che supera Milano, con 1.036. In Italia sono 19.350 i nuovi positivi su 182.100 tamponi processati. 785 persone sono decedute. I guariti/dimessi sono 8.174.