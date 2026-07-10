Noi Moderati: “Rette del nido e delle scuole paritarie, la giunta comunale ci ripensi”

Il Direttivo di Noi Moderati interviene sulla vicenda delle rette del nido e delle scuole paritarie.

“Da sempre Noi Moderati si è schierato a favore delle scuole paritarie, tant’è vero che nell’ultima finanziaria, grazie all’intervento di Noi Moderati, è stato stanziato un contributo per le scuole paritarie per offrire la possibilità alle famiglie di beneficiare pienamente della pluralità dell’offerta”, si legge nella nota stampa diffusa dalla sezione di Cremona del partito.

“La risposta dell’assessora all’istruzione del comune di Cremona Roberta Mozzi ammette di fatto il taglio alle scuole dell’infanzia paritarie – prosegue il comunicato -. Invitiamo la giunta comunale ad un ripensamento perché la scuola paritaria non è un vezzo ma per molte famiglie è l’unica soluzione percorribile, visti i molteplici problemi che devono affrontare le famiglie”.

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