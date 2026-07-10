Ultime News

10 Lug 2026 Grandi carnivori, in Lombardia aumentano i lupi ma cresce efficacia misure di prevenzione
10 Lug 2026 Direzione cittadina Pd, il sindaco Virgilio richiama al dialogo costruttivo
10 Lug 2026 “Portati la sedia”, un pomeriggio per stare insieme al giardinetto di via dei Tigli
10 Lug 2026 Danza contemporanea, concerti e festival: il weekend sul territorio
10 Lug 2026 Lombardia, agricoltori e medici insieme: nasce il patto per la salute dei cittadini
Politica

Noi Moderati: “Rette del nido e delle scuole paritarie, la giunta comunale ci ripensi”

Si legge nel comunicato: "La scuola paritaria non è un vezzo, ma per molte famiglie è l'unica soluzione percorribile, visti i molteplici problemi che devono affrontare"

A destra Giorgio Everet
Fill-1

Leggi anche:

Il Direttivo di Noi Moderati interviene sulla vicenda delle rette del nido e delle scuole paritarie.

“Da sempre Noi Moderati si è schierato a favore delle scuole paritarie, tant’è vero che nell’ultima finanziaria, grazie all’intervento di Noi Moderati, è stato stanziato un contributo per le scuole paritarie per offrire la possibilità alle famiglie di beneficiare pienamente della pluralità dell’offerta”, si legge nella nota stampa diffusa dalla sezione di Cremona del partito.

“La risposta dell’assessora all’istruzione del comune di Cremona Roberta Mozzi ammette di fatto il taglio alle scuole dell’infanzia paritarie – prosegue il comunicato -. Invitiamo la giunta comunale ad un ripensamento perché la scuola paritaria non è un vezzo ma per molte famiglie è l’unica soluzione percorribile, visti i molteplici problemi che devono affrontare le famiglie”.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...