Danza contemporanea, concerti e festival: il weekend sul territorio

L’imperfezione come valore da esaltare, capace di trasformare individualità e differenze in forza espressiva. È il concetto che ispira gli imPerfect Dancers Company, la compagnia di danza contemporanea che si esibirà sabato sera a Piadena Drizzona. Un nome, quello scelto dai coreografi Walter Matteini e Ina Broeckx, che racchiude la filosofia del gruppo: fare dell’unicità di ogni interprete un punto di forza. Sarà uno degli appuntamenti che caratterizzeranno il fine settimana tra Cremona, Crema e il territorio dell’Oglio Po, tra concerti, festival e musica dal vivo.

Si parte proprio dal Piadenese, dove sabato alle 21.30, in piazza Garibaldi, andrà in scena “Orbit”. La performance, promossa nell’ambito del MIC Fest, renderà il cuore del paese teatro di un’esperienza immersiva di danza contemporanea.

In città venerdì sera l’Auditorium Giovanni Arvedi ospiterà il concerto conclusivo del progetto Kurtág 100, promosso dall’Accademia Stauffer con l’Ensemble Intercontemporain in omaggio al compositore ungherese György Kurtág nel centenario della nascita.

Proseguirà inoltre il Cremona Summer Festival, giunto alla sedicesima edizione. La rassegna dedicata alla musica e alla liuteria è promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia in collaborazione con i Comuni di Cremona e Crema. Venerdì 10 luglio, alle 18.30, la Sala Maffei ospiterà la Sherry Youth Chamber Orchestra della Sherry Music Academy di Londra, mentre sabato 11 e domenica 12, alle 21, il Cortile Federico II accoglierà rispettivamente la Bromley Youth Chamber Orchestra & Concert Band e la Tees Valley Youth Orchestra, entrambe provenienti dal Regno Unito, a conferma del respiro internazionale della manifestazione.

A Crema continua la terza edizione del Festival sul Serio, ospitato alla Casa di Camperia. Domenica il programma prenderà il via alle 18 con “Il Libro dei Sogni”. Seguirà “Arlecchino Diavolo a Quattro” di Pantakel Teatro APS e, alle 21.30, il concerto di Gabriele Riva, che presenterà il suo album “Sotto il livello del mare”.

Per chi preferisce una domenica a contatto con la natura, il Bosco Didattico di Castelleone aprirà gratuitamente ai visitatori dalle 14 alle 18 con visite guidate alla scoperta della flora e della fauna del principale bosco di pianura della provincia. Sarà l’ultimo appuntamento prima della tradizionale pausa estiva di agosto.

A Bozzolo riflettori puntati sulla finalissima dell’undicesima edizione del CantaBozzolo. Sul palco del festival canoro saliranno la madrina Matilde Brandi, la cantautrice Mariella Nava, presidente di giuria, e il duo comico Senso d’Oppio, in una serata che unirà musica, spettacolo e attenzione ai temi dell’inclusione sociale.

Restando nel comprensorio Oglio Po, Sabbioneta celebrerà il ventesimo anniversario del Sabbio Summer Fest con tre serate allo Spalto Bresciani. Da venerdì a domenica il programma alternerà concerti tra metal, rock e rap e dj set.

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