Lombardia, agricoltori e medici insieme: nasce il patto per la salute dei cittadini

Inaugurati i primi mercati contadini all’interno degli ospedali lombardi, con l’Ospedale Niguarda di Milano e l’Istituto Nazionale dei Tumori a fare da apripista nel capoluogo meneghino. Lo rende noto la Coldiretti regionale in occasione dell’avvio in Lombardia del progetto “Campagna Amica per la Salute”, promosso a livello nazionale da Coldiretti, Campagna Amica e Fondazione Aletheia.

Un’iniziativa che, attraverso l’alleanza tra agricoltori e medici, intende incoraggiare sane abitudini alimentari per prevenire le malattie e migliorare la qualità della vita, contrastando la diffusione dei comportamenti alimentari nocivi che aumentano il rischio di ammalarsi.

“E’ con orgoglio e grande senso di responsabilità che portiamo i prodotti dei nostri agricoltori all’interno degli ospedali” afferma Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia. “Siamo onorati che strutture di primo piano abbiano deciso di condividere questo nostro progetto, che si basa sulla convinzione che la salute si difende anche a tavola”.

All’Ospedale Niguarda di Milano il mercato di Campagna Amica in piazza Ospedale Maggiore 3, attivo dalle ore 8 alle 13, presso il quale c’era anche una rappresentanza delle aziende di Campagna Amica Cremona, è stato inaugurato alla presenza del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, del direttore generale della struttura ospedaliera dottor Alberto Zoli, del presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli e di Luigi Rivolta dell’area Food Policy del Comune di Milano. A seguire la firma del protocollo d’intesa tra Ospedale Niguarda di Milano e Coldiretti Lombardia, a sancire il patto per la salute dei cittadini tra agricoltori e medici.

“Questa collaborazione con Coldiretti” dichiara Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda di Milano “si inserisce pienamente nel percorso One Health che Niguarda porta avanti valorizzando lo stretto legame tra salute delle persone, qualità dell’ambiente e benessere animale. Portare all’interno dell’Ospedale prodotti agricoli di qualità e iniziative dedicate all’educazione alimentare significa trasformare un luogo di cura in uno spazio di promozione della salute, capace di accompagnare cittadini, pazienti e operatori verso scelte più consapevoli.

Siamo convinti che la prevenzione inizi anche a tavola e che la collaborazione tra il mondo sanitario e quello agricolo rappresenti un valore aggiunto per diffondere una cultura della salute orientata al benessere della comunità e delle future generazioni”.

Al Campus Cascina Rosa dell’Irccs Fondazione Istituto Nazionale dei Tumori, in via Vanzetti 5, per la giornata inaugurale del mercato contadino, attivo dalle ore 8 alle 13, presenti il presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza Alessandro Rota e il presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori professor Gustavo Galmozzi.

“La prevenzione è parte integrante della missione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano – dichiara il presidente Gustavo Galmozzi. “Iniziative come questa contribuiscono a diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza di corretti stili di vita e di scelte alimentari informate, elementi essenziali per la promozione della salute pubblica”.

in Lombardia, in contemporanea a Milano, altri appuntamenti si sono svolti al Policlinico San Matteo di Pavia e agli Spedali Civili di Brescia. Nella stessa giornata in tutta Italia sono stati oltre 70 gli ospedali che complessivamente hanno aderito all’iniziativa.

Il progetto “Campagna Amica per la Salute” intende riportare al centro dell’attenzione i principi della Dieta Mediterranea, modello alimentare riconosciuto dalla scienza come uno dei più efficaci strumenti di prevenzione, rispetto ai rischi legati ai cibi nocivi.

Questo vale per gli energy drink, i prodotti pieni di additivi chimici e tutti quei cibi di cui non si conosce l’origine o che subiscono manipolazioni come nel caso dell’olio che viene miscelato per farlo diventare extravergine, passando per il grano trattato con il glifosate in pre-raccolta (pratica consentita in altri Paesi extra-Ue e vietata in Italia) fino ad arrivare ai cibi ultraprocessati su cui sempre più studi mostrano un effetto avverso su alcune malattie cronico-degenerative e sull’obesità.

Secondo il report Coldiretti/Censis “Mangiare bene per vivere meglio” il 46,5% degli italiani residenti nel Nord Ovest del Paese (area che ricomprende la Lombardia) dichiara di consumare snack salati industriali almeno una volta a settimana; il 38,2% dolciumi e caramelle; il 31,8% merendine; il 18,6% barrette proteiche e il 14% gli energy drink. L’importanza di comportamenti alimentari corretti è però ben chiara al 97% degli italiani, secondo cui mangiare in modo sano è essenziale per prevenire malattie come diabete, patologie cardiache e obesità.

“Difendere la salute dei cittadini – conclude il Presidente di Coldiretti Lombardia Gianfranco Comincioli – significa anche garantire piena trasparenza sull’origine degli alimenti, contrastare i meccanismi elusivi e sostenere il lavoro degli agricoltori italiani che producono nel rispetto delle norme più stringenti al mondo”.

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