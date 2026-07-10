“Mondo Sport Cremona”: progetto di inclusione per minori stranieri non accompagnati

Sono circa 90 i minori stranieri non accompagnati inseriti nel progetto del Panathlon Cremona che prevede la partecipazione ad una serie di iniziative sportive per migliorare le loro condizioni, l’inserimento nel contesto sociale e per offrire momenti di svago.

“Mondo Sport Cremona” ha già coinvolto 60 ragazzi con corsi di nuoto, e 22 con l’atletica leggera: “l’esigenza prioritaria era quella di dargli la possibilità di frequentare corsi di nuoto perché tanti di questi ragazzi hanno avuto esperienze negative con l’acqua, alcuni poi d’estate vanno a fare bagni in torrenti, in laghi e quindi mettono a rischio anche la loro incolumità. Abbiamo già iniziato anche con l’atletica leggera, abbiamo 22 ragazzi che frequentano due volte a settimana il campo scuola sotto la guida anche qui di istruttori preparati e certificati che gli fanno conoscere un po’ le varie discipline” spiega Giovanni Bozzetti Presidente Panathlon Cremona.

Un percorso siglato formalmente con un protocollo di intesa tra Comune e Panathlon che si aggiunge ad altri progetti attivi sul territorio.

“Andiamo a inserire dei ragazzi con delle fragilità particolari, con delle storie di vita anche importanti e pesanti, in percorsi di inserimento sportivo davvero in modo molto virtuoso” sottolinea Luca Zanacchi, Assessore allo Sport del Comune di Cremona.

L’obiettivo è favorire la crescita di questi giovani, facendoli sentire parte della società di accoglienza: “questo progetto rappresenta benissimo che cosa può accadere di importante in termini di opportunità di inclusione e di integrazione quando c’è una buona collaborazione tra istituzioni e territorio e la comunità prova a far sentire i minori non accompagnati parte della stessa. E’ la differenza tra la buona accoglienza e un’accoglienza che semplicemente dà un luogo dove stare ai minori” spiega Marina Della Giovanna, Assessora alle Politiche sociali del Comune di Cremona.

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