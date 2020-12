Il 1°dicembre ricorre la Giornata Mondiale contro l’AIDS, istituita nel 1988 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per promuovere azioni di informazione e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione. Anche quest’anno la rete dei partner del progetto ‘Torrazzo’ (che vede Coop. Bessimo in qualità di capofila, Comune di Cremona, ASST Cremona, Cosper come partners effettivi e una serie di soggetti del territorio quali parters associati, Azienda Sociale del Cremonese, Gruppo Articolo 32, Società San Vincenzo de Paoli, Associazione Gruppo Incontro, Associazione Gruppo Pro-positivo Beta2, Caritas Cremonese, Croce Rossa Italiana Comitato di Cremona, Consultorio Ucipem, Mestieri Lombardia) con Casa della Speranza, promuove azioni diffuse sui canali social per celebrare la giornata in città. Presso il SerD – Servizio Dipendenze dell’ASST Cremona è sempre possibile eseguire test di screening tramite accesso diretto, senza impegnativa e in forma gratuita ed anonima (Tel. 0372/451755 – email: sert.cremona@asst-cremona.it). In tal senso è anche stato diffuso un video di sensibilizzazione sul tema.