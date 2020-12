In vista della festività della patrona, Santa Barbara, il prossimo 4 dicembre, il comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona ha diffuso i dati relativi agli interventi dell’ultimo anno, tra il 1 dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Quasi tremila, 2856 per la precisione, gli interventi di soccorso tecnico urgente. Le richieste pervenute per ispezioni nell’ambito della normativa prevenzione incendi sono state complessivamente 645 e 233 sono stati i sopralluoghi effettuati.

Presenza fissa durante spettacoli ed esibizioni, varie, il 115 ha effettuato lo scorso anno 98 servizi di vigilanza antincendio, di cui 45 in teatri, 31 in stadi, 13 in palasport e 8 in sale convegni.

214 gli attestati di idoneità tecnica rilasciati, a fronte dei corsi per addetti alle emergenze aziendali: 284 gli addetti formati per 17 corsi complessivi.