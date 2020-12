Dopo le dirette streaming di Werther di Jules Massenet e del recital operistico La Fanciulla del West di Giacomo Puccini, Operalombardia ripropone sul portale www.operalombardialive.it, per chi non l’avesse ancora vista, una “vera e propria chicca del repertorio mozartiano”, come la definiscono gli organizzatori: La Zaide, andata in scena al Teatro Sociale di Como il 20 novembre scorso. L’opera rimarrà poi disponibile sul sito a partire da venerdì 4 dicembre alle ore 20.30 e sino alle 24.00 di domenica 6 dicembre.

Singspiel incompiuto, ispirato alla Zaira, tragedia in cinque atti di Voltaire, su musica di Wolfgang Amadeus Mozart, Zaide (Das Serail) viene proposta in una rara esecuzione, che riprende la drammaturgia di Italo Calvino – con la regia di Graham Vick, scene e costumi di Italo Grassi, luci di Giuseppe Di Iorio, sul podio dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali, Alessandro Palumbo.

L’opera è rappresentata in tedesco, per il libretto originale di Johann Andreas Schachtner, con sovratitoli in italiano.