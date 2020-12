Il Salone dello Studente Junior 2020, in versione online, prenderà ufficialmente il via sabato 5 dicembre 2020, alle ore 9.30, con una diretta streaming alla quale si potrà accedere direttamente dal sito www.salone-studente.it. Annuale appuntamento di informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona, il Salone dello Studente Junior, rivolto a ragazzi e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, quest’anno si propone infatti in una versione totalmente nuova e online.

Il 2020 è stato un anno di svolta e di cambiamento radicale: la pandemia ha costretto a rivedere completamente molti aspetti della vita quotidiana, sia da un punto di vista professionale che personale. Nel contesto dell’emergenza in corso, un evento come il Salone dello Studente Junior, che tradizionalmente si svolge al Centro Culturale Santa Maria della Pietà, è stato ripensato in una modalità innovativa online per garantire comunque il supporto e l’affiancamento a studenti, famiglie e docenti in un momento così importante come quello della scelta della scuola secondaria di secondo grado.

Nel corso dell’incontro, rivolto in particolare a ragazzi e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e ai docenti, verrà presentata ed illustrata l’area web dedicata all’evento.

Proprio all’interno di quest’area, appositamente studiata e realizzata, le scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale cittadini hanno allestito veri e propri stand virtuali in cui si presenteranno e faranno conoscere la propria offerta formativa ed i propri servizi.

Per i genitori vi sarà anche la possibilità di partecipare ad eventi e incontri online, prenotare colloqui per una consulenza individuale con un esperto di orientamento dell’Informagiovani (su appuntamento, online e/o in presenza) e contattare direttamente i referenti delle scuole per informazioni e approfondimenti. All’interno dell’area web, per le scuole secondarie di primo grado di Cremona e per quelle convenzionate attraverso la Rete Territoriale Informagiovani, vi sarà la possibilità di conoscere e prenotare le attività di orientamento dedicate ai gruppi classe, così da offrire, anche in modalità online, momenti di riflessione, stimolo e conoscenza. Durante l’incontro di sabato 5 dicembre verranno inoltre fornite indicazioni concrete su come utilizzare al meglio l’area web, sarà presentato il calendario degli appuntamenti e saranno illustrate le modalità di partecipazione.