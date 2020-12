Strada bloccata stamattina in via Cremona a Pieve d’Olmi, all’altezza Società Sportiva Le Querce, a causa di un camion il cui conducente, probabilmente a causa della scivolosità della strada, ha perso il controllo del mezzo, che è finito di traverso in mezzo alla via, bloccandola completamente. E’ stato necessario intervenire con un’autogru per riuscire a spostare il camion e a ripristinare la viabilità.