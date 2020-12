178 veicoli e 244 persone controllate: questo il bilancio di una serie di controlli effettuati dai i militari della Compagnia di Cremona, agli ordini del maggiore Rocco Papaleo, nell’ambito dei servizi connessi all’emergenza Covid-19. Controlli che hanno portato a sanzionare 6 persone, che oltre ad aver violate le misure connesse alla pandemia, sono anche state denunciate per guida in stato di ebbrezza, possesso e utilizzo di sostanze stupefacenti.

In particolare sono due i soggetti trovati positivi all’alcol test: il primo, un 44enne nato in Albania, residente a Cremona, coinvolto in un sinistro stradale verificatosi in città. è stato trovato con un tasso alcolico di 2,39 g/l, mentre il secondo, una 27enne, nata in Perù, residente a Piacenza, controllata alla guida di un furgone in città e trovata con tasso alcolico di 2,50 g/l. Ad entrambi è stata ritirata la patente.

Altri tre sono stati denunciati o segnalati per reati legati all’uso di droghe. I particolare un 19enne residente a Verolavecchia è stato denunciato per detenzione illegale di sostanza stupefacente e un altro 19enne residente a Casalbuttano ed Uniti segnalato per uso personale. I due sono stati controllati in via Dante, presso la stazione ferroviaria e trovati rispettivamente in possesso, il primo, di un “panetto” di hashish del peso di 65 grammi occultato negli slip e altri 6 grammi di hashish occultati in un borsello, mentre il secondo di una sigaretta confezionata artigianalmente con all’interno sempre hashish.

Sempre in stazione sono stati fermati un 25enne nato in Marocco, senza fissa dimora e un 21enne nato in Provincia di Catania, residente a Milano, trovati in possesso di un involucro contenente 1 grammo circa di hashish.

Un 49enne, nato a Torino, residente in Svizzera, è stato invece controllato in Via Eridano a bordo della sua auto e trovato in possesso di 5 buste in alluminio di cui 4 contenenti 18 grammi di marijuana e una contenente 1 grammo circa di hashish occultati nel bagagliaio dell’auto. Infine un 32enne residente a Cremona, pregiudicato, è stato invece trovato in possesso di 5 grammi di hashish del occultati all’interno di una giacca