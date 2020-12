Se la curva epidemiologica continuerà a mantenersi stabile o scenderà sarà possibile per la Lombardia passare presto in zona gialla, già dall’11 dicembre: ad affermarlo è stato il Governatore, Attilio Fontana, secondo cui “In base ai criteri stabiliti dal Cts se i numeri continueranno a essere quelli di questi ultimi giorni, il passaggio sarà automatico e sarà reso concreto con il provvedimento del ministro della Salute, Roberto Speranza”.

I numeri sempre in miglioramento che si sono riscontrati nelle ultime settimane, insomma, fanno ben sperare, e confermano come i sacrifici fatti stiano finalmente dando i loro frutti. Tuttavia, Fontana si dice contrario alla decisione, contenuta nella bozza del Dpcm “di chiudere i comuni a Natale”, in quanto “crea delle situazioni di difficoltà” perché “tanti cittadini chiedono di poter andare a trovare i propri parenti, i nonni e i genitori anziani. E’ il caso di Cremona e Castelvetro, separate soltanto dal fiume Po, ma che in questi mesi per molte persone è diventata una distanza invalicabile, che le ha separate dalle loro famiglie.