In provincia di Cremona i contagi da Covid sono dimezzati rispetto a un mese fa: questo emerge dal report settimanale stilato dal consigliere regionale Pd, Samuele Astuti, secondo cui a fronte dei 1.228 casi registrati nella settimana fino all’11 novembre, siamo passati ai 592 registrati nell’ultima settimana (da mercoledì 25 novembre a mercoledì 2 dicembre).

A livello regionale, evidenzia Astuti, il numero dei casi positivi di quest’ultima settimana è pari a 28.306, quasi il 40% meno di quanto rilevato nella scorsa settimana (erano 45.969) e quasi il 50% in meno di quella precedente (erano 56.323): dunque il tren del contagio risulta in diminuzione da tre settimane. Nella settimana che si chiude oggi sono stati comunicati quasi 240.000 tamponi, meno del massimo raggiunto tre settimane fa (di quasi il 20%).

La percentuale dei casi positivi sul numero di tamponi efficaci (positivi + negativi) scende al 28% e anche la percentuale di tamponi positivi per le persone «nuove» sottoposte al test si riduce al 34%. “Anche se in calo, questi valori sono comunque molto alti: la situazione è ancora praticamente fuori controllo e non si riescono ad effettuare tutti i tamponi che sarebbero necessari per un corretto controllo del contagio sul territorio” evidenzia Astuti. Conforta però il calo dei ricoverati, (sia in terapia intensiva che non), che inizia a diminuire rispetto alle settimane precedenti.

Il numero dei decessi settimanali invece continua a crescere ed è pari a 1.274, quasi il 10% più della scorsa settimana, quando erano 1.155, e quasi il 13% di quella precedente (in cui erano 1.127, e prima 875).