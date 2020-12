E’ morto in ospedale stroncato da un infarto, il professor Italo Bracchi, 81 anni, ex commercialista ed ex esponente politico cremonese. Bracchi, iscritto di lunga data dei Democratici di sinistra, dopo un antico esordio come socialdemocratico, era stato uomo di fiducia per la raccolta fondi nelle campagne elettorali del sindaco diessino Gian Carlo Corada. Era stato anche commissario liquidatore. Lascia la moglie Vanna e la figlia Simona, noto avvocato penalista.