“I cittadini ci chiedono e noi chiediamo a Regione e Ats: le scorte dei vaccini acquistate saranno sufficienti a coprire tutta la popolazione target, a cominciare dai soggetti fragili over 65 e in età pediatrica 0-6 anni? In quali tempi questa copertura prioritaria sarà garantita? Quando verranno vaccinati anche i cittadini over 60-64 anni? Quando è prevista la conclusione della campagna vaccinale? Quando è stata calendarizzata la vaccinazione degli anziani fragili ospitati nelle RSA dei nostri territori? Sono state acquistate, e in che quantità, ulteriori scorte per garantire anche la vaccinazione di altre fasce di popolazione?”