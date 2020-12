Sono partiti oggi, venerdì 4 dicembre, i primi pagamenti per il sostegno agli affitti riservato a imprese del commercio di vicinato, esercizi pubblici e artigianato a seguito dell’apposito bando di 250mila euro messo a disposizione dal Comune di Cremona, scaduto il 30 ottobre scorso, dopo le verifiche, da parte dei competenti uffici comunali, delle domande pervenute. Ad annunciarlo è stato lo stesso Comune attraverso una nota.

“Questa iniziativa – fanno sapere dall’Amminsitrazione – si inserisce nell’ambito del pacchetto di misure individuate quest’anno e volte a rilanciare le attività economiche locali colpite dall’emergenza sanitaria da Covid-19”. L’accesso ai contributi era riservato alle imprese del commercio di vicinato, esercizi pubblici e artigianato (escluse quelle inserite in centri commerciali). Il contributo prevedeva complessivi 1.000 Euro per gli immobili in locazione all’interno del DUC (Distretto Urbano del Commercio), e a complessivi 500 Euro per quelli in locazione all’esterno del perimetro del DUC.