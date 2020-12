Sono 71 i nuovi casi positivi accertati da Regione Lombardia in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In totale, in Lombardia sono stati invece 3.148 i nuovi positivi, di cui 285 “debolmente positivi”. 31.193 i tamponi effettuati, con la percentuale di positivi che si attesta al 10%.

Quello cremonese è il secondo dato più basso in Regione, con Lodi che fa registrare 35 casi in più rispetto a ieri, mentre Milano è il territorio più colpito (+980), seguito da Varese (+395). 111 i decessi su suolo lombardo, mentre calano sia i ricoveri (-238) che quelli in terapia intensiva (-17).

I dati del ministero della Salute sull’epidemia di coronavirus riportano 21.052 nuovi casi su 194.984 tamponi in Italia: il tasso di positività è del 9,26%. I decessi sono 662 in 24 ore. Calano i pazienti in terapia intensiva (-50) e i ricoverati con sintomi (-1.042).