E’ terminata l’avventura dell’ex coach Vanoli Meo Sacchetti a Bologna. “La Fortitudo Pallacanestro – si legge nella nota ufficiale della società – comunica di avere sollevato Meo Sacchetti dall’incarico di allenatore della prima squadra della Fortitudo Lavoropiù. A coach Sacchetti vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto, sin dal primo giorno, con impegno, serietà e correttezza professionale, oltre ad un sincero e sentito in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. La squadra sarà temporaneamente affidata a Stefano Comuzzo”.

I risultati ampiamente insoddisfacenti di questa stagione hanno dunque portato ad una decisione che già era nell’aria e che arriva dopo la sconfitta di ieri contro Germani Brescia, finita 99-85.

