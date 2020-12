La pioggia incessante da un paio di giorni non crea per ora grossi problemi ai corsi d’acqua del bacino del Po, ma la tendenza nelle prossime ore è di una costante crescita dei livelli. Tra gli affluenti più prossimi alla provincia di Cremona, solo il torrente Parma a Colorno presenta questa mattina, 6 dicembre, un livello di allerta arancione: +6.33 metri sopra lo zero idrometrico.

Il monitoraggio condotto dall’Aipo (Autorità interregionale del fiume Po) mostra una situazione tranquilla per quanto riguarda i corsi d’acqua provinciali: a Ostiano l’Oglio è salito in maniera netta arrivando a +1,56, mentre era a -0.32 il primo giorno del mese ed è tuttora in moderata crescita. A Castelleone, il Serio Morto viene in discesa mentre a Crema il fiume Serio si è innalzato raggiungendo quota -0,25.

Per quanto riguarda il livello del Po all’idrometro di Cremona, il livello al 6 dicembre è pari a -4,04, (il 1 dicembre era a -6.13) e la linea è stazionaria.