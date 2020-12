Scende ancora in provincia di Cremona il numero dei nuovi positivi al coronavirus: nelle ultime 24 ore sono 68 le persone contagiate nel cremonese contro le 71 di ieri. Il numero dei tamponi è di 26.026, per una percentuale del 9,2%. 2.413 i nuovi casi in Lombardia, di cui 242 debolmente positivi. Aumentano di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 807, mentre scendono ancora i ricoveri negli altri reparti: meno 182, per un totale di 6.372 ricoverati. Salgono anche i decessi: 140 rispetto ai 111 di ieri. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 844 contagi, di cui 324 in città, Bergamo 118, Brescia 328, Como 71, Lecco 27, Lodi 126, Mantova 118, Monza e Brianza 222, Pavia 170, Sondrio 125 e Varese con 94. I guariti/dimessi sono 11.648. Sono 18.887 i nuovi casi accertati di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I decessi registrati nell’ultima giornata sono 564, un dato in caso rispetto a ieri ma che porta il totale dei morti per il covid in Italia oltre la quota dei 60mila. Sono invece 17.186 i guariti nell’ultima giornata. La Regione con più casi registrati oggi è il Veneto, seguita da Lombardia e Puglia.