Un gesto di solidarietà per le persone bisognose, per consentire loro di trascorrere un Natale più sereno in un periodo che è difficile per tutti: si chiama ‘Scatole di Natale’ l’iniziativa nata a Milano ma che ha preso piede già in moltissime altre città, Cremona compresa. Sotto il Torrazzo l’iniziativa ha preso il via da pochi giorni, il 3 dicembre, ma la pagina Facebook relativa conta già oltre 300 seguaci.

Il meccanismo è semplice: si tratta di creare delle scatole regalo contenenti doni per qualcuno di sconosciuto e bisognoso, che verranno poi recapitate alla Caritas Cremonese e alla Comunità di San Francesco, che le distribuiranno ai propri utenti.

Come funziona? E’ sufficiente prendere una scatola delle scarpe e inserirvi qualcosa di caldo (sciarpe, guanti, cappelli, ecc), qualcosa di goloso, un passatempo e un prodotto di bellezza, il tutto corredato da un biglietto di auguri, un messaggio per chi riceverà il dono. Un gesto poco costoso, ma che risulterà importante per qualcuno che probabilmente per Natale non riceverà altri doni.

Il luogo di consegna delle scatole è Via Villa Glori 12 a Cremona (previo appuntamento telefonico al 335 6751508. Gli organizzatori rispondono anche ai numeri 371 3203244 e 349 8211118).