Stamattina, martedì 8 dicembre, dalle ore 8.00 presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona (che s’affaccia su via Monteverdi e piazza Marconi) come tutti i martedì c’è il Mercato di Campagna Amica degli agricoltori della Coldiretti, con la consueta proposta dei cibi del territorio in vendita diretta e con tante idee-regalo per “un Natale a km zero”. Oggi il mercato proseguirà per l’intera giornata, fino alle ore 18 circa.

Tante sono le idee-regalo pensate dagli agricoltori. Ci sono “Il tagliere del contadino” (che propone un salame, confezionato con tagliere in legno) e la “rapsodia-mieli” (una dolce melodia, consigliata dall’apicoltore), la “merenda cremonese” (che punta sulle confetture) e le “Agri-box” composte da vari prodotti aziendali (con un intero catalogo che permette di spaziare dai dolci di Natale alle farine e frolle, con scelte e prezzi per ogni possibilità). Chi nelle festività baderà più alla gola che alla linea potrà comporre il cesto “Bud Spencer”, che propone un trionfo di salumi (con la variante “Terence Hill”, sempre salumi, ma di taglie e prezzi meno corposi). “Chi va piano” è il dono che potrà conquistare gli appassionati dei sughi a base di lumaca. Tra le proposte più originali, c’è l’Agri-BabyBox di Natale riservata ai bambini: s’intitola “I biscotti di Fornolandia” ed è una pratica valigetta che contiene farina integrale e farina fine, già miscelate con lievito, accompagnate da un mattarello, un grembiulino natalizio, delle festose formine (rigorosamente a tema) e la ricetta della cuoca contadina, che insegna a preparare i biscotti fatti in casa.

Sono solo alcune fra le proposte di pacchi natalizi nate dalla creatività degli agricoltori nei mercati di Campagna Amica, rivolte ai cittadini che scelgono di regalare, e regalarsi, un “Natale a km zero”. Oggi presso il portico del Consorzio Agrario, i cremonesi potranno far sosta direttamente davanti agli stand dei produttori di Campagna Amica, trovano idee-regalo già preparate dagli agricoltori, ma potranno anche scegliere di acquistare in più banchi, componendo da sé la propria borsa (o cesto) nel segno del “Natale a km zero”, chiedendo poi una confezione natalizia al tutor della spesa, che sarà presente nel pomeriggio.

Il tutto avverrà nella massima attenzione alle prescrizioni volte al contenimento dell’emergenza sanitaria. Una responsabilità che ha visto il mercato di Coldiretti-Campagna Amica rinunciare a degustazioni e animazioni, ma “ingegnarsi per custodire, e se possibile rafforzare, lo stesso spirito della festa, la stessa luce, il consueto impegno nell’essere accanto ai cittadini cremonesi” con la proposta “del buono e del bello che nascono dalla campagna”. Con questo spirito, anche oggi – come già avvenuto negli scorsi martedì – gli agricoltori doneranno a bimbi, nonni e genitori un mazzolino di fieno da appendere al cancello o alla porta di casa, per dare ristoro all’asinello di Santa Lucia, che arriverà carico di doni nella notte più magica dell’anno. Per i bimbi oggi c’è una sorpresa in più: una cassetta delle lettere con la scritta “Letterine per Santa Lucia”. Penseranno i più piccoli a farne buon uso.