Prosegue il ciclo di webinar di Lombardia Circolare, dedicati alle piccole e medie imprese lombarde, per favorire la transizione da un modello economico lineare a uno circolare che, in tutte le fasi della produzione di beni e servizi- dalla progettazione al fine vita -, sia in grado di limitare il più possibile l’apporto di materia ed energia in ingresso e di minimizzare scarti e perdite, prevenendo le esternalità ambientali negative e contribuendo alla creazione di nuovo valore sociale e territoriale.

Il prossimo incontro, con la Camera di Commercio di Cremona, si svolgerà il prossimo 10 dicembre con il seguente programma:

9.30 saluti di apertura, Camera di Commercio di Cremona

9.45 inizio lavori

• Quadro normativo per il compostaggio: 152/2006, DM 266/2016, 75/2010

• Il processo: fasi, parametri di processo

• Uso del compost: esperienze e quantità da utilizzare

• Attrezzature: macchine elettromeccaniche, vagli, trituratori, sensoristica

• Valutazioni economiche: Stima dei costi di materiali e nuovi servizi, punteggi nei bandi

• Tecniche di misura e monitoraggio: Misurare parametri quali densità, temperatura, umidità, pH

Interverranno Fabio Musmeci, ricercatore Laboratorio Tecnologie per il Riuso, il Riciclo, il Recupero e la valorizzazione di Rifiuti e Materiali ENEA, Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali;

Carlo Lusi, direttore commerciale SumusItalia S.r.l. e Michela Lamberti, responsabile relazioni industriali Ecopans S.r.l. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione.

Il ciclo di seminari rientra tra le attività di Lombardia Circolare, iniziativa avviata con il bando “Innovazione delle filiere di Economia circolare in Lombardia” promosso dal Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia per favorire la transizione delle piccole e medie imprese del territorio verso un modello di economia circolare, il cui obiettivo è la riqualificazione e il riposizionamento competitivo delle imprese e delle filiere.

I webinar sono organizzati da Unioncamere Lombardia e le Camere di Commercio lombarde con la collaborazione tecnico-scientifica di Enea nell’ambito del progetto “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” a valere su Fondo di Perequazione di Unioncamere.

Si tratta di un ciclo di nove appuntamenti, tra ottobre e dicembre, che rappresentano la risposta a un bisogno formativo analizzato e raccolto tramite appositi focus group – nei quali sono state coinvolte le Camere di Commercio della Lombardia – che hanno fatto emergere esigenze specifiche, lo stato dell’arte rispetto alla comprensione dell’economia circolare sul territorio e la percezione di quanto il tema sia strategico per competere in mercati sempre più complessi.

Alle imprese partecipanti ai webinar verrà messo a disposizione il questionario di autovalutazione 6Circolare? per identificare il percorso più idoneo per una transizione verso l’economia circolare. I risultati verranno elaborati per individuare future misure a sostegno delle imprese lombarde.

Il percorso formativo si concluderà a dicembre, attraverso un tour virtuale delle Camere di Commercio della Lombardia.