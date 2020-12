Entra nel vivo il Salone dello Studente Junior online, annuale appuntamento d’informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto a ragazzi e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado che si propone quest’anno in versione digitale. Numerosi gli appuntamenti in programma per la settimana.

Giovedì 10 e sabato 12 dicembre, nell’ambito della rassegna A tu per tu con le scuole, dirigenti scolastici, docenti e studenti nel corso di brevi interviste condotte da Andrea Mattioli, HR Manager e Animatore Digitale, presenteranno la propria scuola, dialogheranno con gli esperti di orientamento dell’Informagiovani e risponderanno a domande e curiosità di ragazzi e genitori.

Venerdì 11 dicembre alle 18 Federica Frosi, psicologa dell’orientamento che da anni collabora con l’Informagiovani, affronterà questo tema nel corso dell’incontro Scegliere: una questione di famiglia e offrirà ai genitori consigli preziosi e strumenti per accompagnare i propri figli nella definizione del percorso scolastico più adatto a valorizzare le proprie capacità. Un appuntamento questo rivolto ai genitori.

IL CALENDARIO

Giovedì 10 dicembre

• 18.15 – 19.15 – Centro di Formazione Professionale “Sant’Antonio Abate”

Sabato 12 dicembre

• 9-10 – Liceo delle Scienze Umane “S. Anguissola”

• 10.15 – 11.15 – I.I.S. “L. Einaudi”

• 11.30 – 12.30 – I.I.S. “Stanga” – Istituto tecnico agrario e Istituto Professionale Statale per l’Agricoltura e l’Ambiente – Cremona

• 14-15 – Liceo Paritario “M. G. Vida”

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta:

• sull’area web del Salone dello dello Studente alle sezioni Incontri per i genitori e a tu per tu con le scuole accessibili agli indirizzi www.salone-studente.it, informagiovani.comune.cremona.it e www.comune.cremona.it

• sulla pagina Facebook www.facebook.com/informagiovani.cremona

• sul canale Youtube www.youtube.com/user/informagiovanicr

L’AREA WEB. All’interno dell’area web, accessibile dall’indirizzo www.salone-studente.it, oltre che dal sito ufficiale del Comune di Cremona (www.comune.cremona.it) e da quello dell’Informagiovani (informagiovani.comune.cremona.it) le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di formazione professionale cittadini hanno allestito veri e propri stand virtuali in cui presentarsi e far conoscere la propria offerta formativa ed i propri servizi. Ogni stand è stato personalizzato con video presentazioni, interviste al dirigente scolastico, gallerie fotografiche, approfondimenti su laboratori, attività proposte, materiali da scaricare, ecc.

Nello spazio web di ciascuna scuola, ragazzi e genitori possono anche visionare il calendario con le date degli Open Day e delle iniziative di orientamento organizzate, inviare una mail diretta ai referenti per l’orientamento per avere maggiori informazioni o richiedere, attraverso un apposito modulo online, un appuntamento per una consulenza personalizzata (online e/o in presenza) con un esperto di orientamento dell’Informagiovani. La consultazione degli stand virtuali è facilitata anche grazie specifici filtri per tipologia di istruzione (licei, istituti tecnici, istituti professionali, enti di formazione professionale), percorso di studi o area di interesse.

Sull’area web è stata inoltre creata una sezione riservata alle FAQ, cioè alle domande poste frequentemente in cui ragazzi, genitori e docenti potranno trovare suggerimenti e spunti di riflessione.